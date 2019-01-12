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السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث عنف السيدة زينب

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

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الجنايات

احداث عنف

عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة متهم بالقضية المعروفة إعلامياً  بـ " احداث عنف السيدة زينب "، بالسجن 3 سنوات وألزمته بدفع المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة

والمتهم هو محمود محمد عوض عبد العزيز مصطفي والصادر ضده حكما غيابياً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتجمهر وحيازة الأسلحة والتظاهر واستعراض القوة والعنف وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014.


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