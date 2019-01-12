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الزواج ...

مساحة حرة

محمد صبري الشرقاوي
محمد صبري الشرقاوي

محمد صبري الشرقاوي

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تختلف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة -فسيولوجياً وفكرياً وشعورياً- اختلافاً جذرياً. وذلك حسب طبيعة الدور المنوط  به كلاً منهما القيام به.علي الرجل أن يعي ذلك الإختلاف الفطري جيداً، وكذلك المرأة؛ تجنباً لوقوع الإحتكاك بينهما، خاصة بعد الزواج وتحمل المسئولية الحقيقية. حينما تسأل المرأة نفسها، لماذا ينصرف عنها الرجل بعد الزواج، خاصةً وأنه كان متعلقاً بها في فترة من الفترات؛ أعتقد أنها ستصل إلي حل لمعاناتها معه.وكذلك الحال بالنسبة للرجل الذي يشعر بتغييرما في مشاعر زوجته تجاهه، عليه أن يبحث عن السبب ويصلحه ليستأهل أن يحمل كلمة رجل. كل الأخطاء يمكن تجاوزها مع الزمن خاصة حينما يُبني الزواج في البداية علي القبول والإحترام. كل انسان له مدخل يمكن المرور إلي قلبه من خلاله، وكل انسان له نقاط قوة ونقاط ضعف.التعامل بين الأزواج لابد ان يكون علي أساس العقل؛ فالعقل وحده يكفل للإنسان الحفاظ علي مصالحه العليا في الحياة. نجاح الإنسان في حياته لا يُقاس بنجاحه في عمله فقط، أو زواجه فقط أوعلي المستوي الإجتماعي فقط. إنما يقاس بنجاحه في إحداث التوازن بين كل هذه الأموربحيث لا يطغي واجب علي آخر.هناك فرق شاسع بين التفريط في الحقوق، والتسامح فيها. التفريط في الحقوق أو في الكرامة دليل علي السلبية والامبالاة، أما التسامح فهو منه وفضل من صاحب الحق يجود به علي الطرف الآخر. ويقدمه له عن طيب خاطر،بعدما يقف منه موقفاً إيجابياً ويطالب بحقه، ويحصل عليه ثم يسامح فيه. هناك من يقول لا كرامة بين الأزواج، وهذه مقولة مغلوطة، حق يُراد به باطل.الكرامة والمطالبة بالحقوق والمحاسبة من الأعمدة الرئيسية في إستمرار العلاقة الزوجية. لأن التقصير في تلك الأمور يفتح باب السلبية والإهمال والنفور النفسي،نتيجة التراكمات الغير معللة.الحوار بين الزوجين من الأهمية بمكان، فهو يمنع الشحن النفسي السلبي، ويوضح الكثير من الأشياء التي قد تترسب آثارها السلبية في النفس.في النهاية يجب أن يدرك الإنسان أن الله حباه بكل تلك النعم ،وجعله سيد الكون وركيزته؛ للإعمار والبناء.وقوام هذا الإعمار هو الأسرة الصالحة،وقوام الأسرة الصالحة، الزواج الناجح. فليحاول الأزواج إنجاح هذا الزواج بكل السبل، لأن الأمر يستأهل تلك المحاولات،سيما مع وجود الأطفال. )

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