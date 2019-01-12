» الجامعة العربية تحسم ملف عودة سوريا

12 يناير 2019 - 04:47 م

كشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، حقيقة مخطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقررة عقدها في تونس في مارس المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر

وأوضح "زكي"، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الجامعة ليس لديها خطط لمناقشة دعوة سوريا إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا".

كما أكد الأمين العام المساعد أن قمة بيروت ستعقد في موعدها المقرر في يناير الجاري، بالرغم من دعوة رئيس البرلمان اللبناني لتأجيلها، وقال زكي "لا، ستعقد القمة في موعدها".

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

فمنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.



