لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

12 يناير 2019 - 04:44 م

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأحد، بزيارة إلى المملكة الأردنية، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية تتبعها أخرى موسعة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء وفدىّ البلدين، وستشهد المباحثات استعراض عدد من مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.