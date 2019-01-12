  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

القضاء الإداري يؤجل «إلزام البرلمان بتعديل مدة الرئيس»

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

النهضة التونسية تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

إيفانكا ترامب

ابنة «ترامب» مرشحة لقيادة البنك الدولي

السترات الصفراء

بالغاز والاحتجاز.. فرنسا تقمع متظاهري «السترات الصفراء»

وزيرة الهجرة

نقل جثامين 6 مصريين توفوا بالكويت لمحافظاتهم بالصعيد

أديب

"أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت

النهضة التونسية تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

عرب وعالم

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب يصعد هجومه على روبرت مولر

الانتخابات الرئاسية

تونس

حركة النهضة

الغنوشى

أعلن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، أن حركته "ستشارك رسميًا في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري"، مؤكدًا أنه "غير معني شخصيًا بالترشح".

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الغنوشي السبت، على منبر مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية (مستقل) بعنوان "مسار الثورة بعد حصيلة 8 سنوات: رؤية واستشراف"، بالعاصمة تونس.

وأوضح الغنوشي أن "النهضة لم تحدد بعد طريقة مشاركتها في رئاسيات 2019، وما إذا كانت ستقدم مرشحا من داخلها أو تزكية مرشّح توافقي آخر من خارجها".

وأشار أنه "غير معني شخصيًا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه ليس لديه نيّة للترشح لرئاسة تونس".

واعتبر رئيس الحركة أن "النهضة في الانتخابات الماضية (2014)، كانت على موقع الحياد، وقامت بمعارك غيرنا، لكن هذه المرة ستشارك رسميا في الرئاسيات".

واستطرد قائلا: "عندما لا يشارك الحزب الأكبر في البلد (في إشارة إلى حزبه الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، 68 مقعدا من أصل 217) في الانتخابات، هذا يعد مسّا بالديمقراطية".

وشدّد على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا وقانونيا، وتمثل صورة تونس في العالم".

وأضاف الغنوشي: "الورقة الرابحة لتونس أن لنا انتقالا ديمقراطيا ولا ينبغي أن نخسر هذه الورقة".

ومن المنتظر أن تنظم تونس نهاية العام الجاري انتخابات تشريعية ورئاسية.

على صعيد آخر، نفى الغنوشي، "الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين اليساريين التونسيين شكري بالعيد، ومحمد البراهمي، إلى حركته بامتلاكها جهازا سريا متورّطا في عمليات الاغتيال".

وقال الغنوشي، في هذا السياق "النهضة لا تمتلك أي جهاز سري"، معتبرًا أن "اتهام النهضة بامتلاكها جهازا سريا يندرج في إطار التوظيف السياسي والمزايدات".

والخميس، وجّهت هيئة الدفاع عن المعارضين "بلعيد" و"البراهمي" اللذين اغتيلا عام 2013، اتهاما للنهضة بامتلاكها جهازا سريا تورّط في اغتيال بلعيد والبراهمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة
» الجامعة العربية تحسم ملف عودة سوريا
» المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف الطالبية
» محامي رانيا يوسف: لا توجد جلسة لها اليوم
» اصطدام سيارة بطائرة أثناء الإقلاع بمطار القاهرة
» براءة متهم في قضية حرق نقطة شرطة البراجيل
» القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط
» "أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت
» أول تعليق من "تريكة" بعد مدح "صلاح" له بالأفضل في أفريقيا
» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019
» إيقاف مراقب الحكام بمباراة الأهلى وسموحة شهرين

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان