الكانديدا وتأثيرها علي خلايا المخ

12 يناير 2019 - 04:38 م

الكانديدا هو فطر مجهري يعيش بشكل طبيعي في جسم الإنسان مسبباً ما يسمي "داء المبيضات Candidiasis " أو متلازمة الخميرة"،.تتمثل أعراضه في ظهور بقع بيضاء علي الأغشية المخاطية داخل الفم وعلي اللسان والأمعاء والمهبل، تتراوح الإصابة من خفيفة وذلك عند ظهور إبيضاض thrush بالأماكن المصابة إلي إصابة خطيرة والتي تصل للدم ومنها إلي أعضاء أخري في جسم الإنسان. كذلك تمثل الكانديدا أحد أنواع العدوي الشائعة والتي تصيب حوالي 75% من النساء مسببة عدوي الكانديدا المهبلية والتي تظهر في صورة حكة شديدة وإحمرار في منطقة المهبل، وكذلك رائحة غير طبيعية، لا تسبب الكانديدا مشاكل أو مضاعفات إلا إذا أصيبت المرأة بضعف في المناعة عندها تشعر عند تقدم العدوي ووصولها لمرحلة شديدة تظهر عليها الأعراض السابقة بالإضافة إلي آلام أثناء العلاقة الجنسية.

في دراسة حديثة قام بإجرائها باحثون من كلية الطب في بايلور في هاوستون تكساس ونشرت نتائجها في مجلة نيتشر كوميونيكاشن Nature Communications يناير 2019، كشفت تلك الدراسة عن أن فطر الكانديدا ألبيكانز Candida albicans تصل أضراره للمخ بما يعيق الذاكرة مسبباً العته dementia أو ما يشبه مرض الزهايمر. عند وصول فطر الكانديدا للمخ يعمل علي تستحث خلايا المخ علي الإستجابة في صورة إلتهاب inflammatory response وتلك تعيق خلايا الذاكرة عن قيامها بوظيفتها، وهذا ما أثبتته النتائج علي فئران التجارب. هذا والأهم من ذلك أن الكانديدا في المخ تعمل علي تكوين مكونات غير طبيعية تشبه التي تتكون عند الإصابة بمرض الزهايمر والتي تسمي بقع الأميلويد amyloid plaques .

أوضح الباحثون أن الإصابة الشديدة بالكانديدا تؤثر علي الممرات التنفسية العليا مسببة حساسية بما يشبه مرض الربو asthma ، إضافة إلي أنه في حالات مرضية اخري تسبب عفن-تسمم-دموي sepsis ، بينما الاكثر خطورة من وجهة نظر الباحثون هي الإصابات التي تصل للمخ، حيث اوضحت النتائج أن الفطر يمتلك المقدرة علي إختراق الحواجز المناعية في الدم ، تلك الحواجز تقوم بفصل شعيرات المخ أو الأوعية الدموية عن خلايا المخ والأنسجة، لذا فهي من المفترض أنها تحمي المخ من الجراثيم أو الممرضات التي توجد في الدم، عند يستطيع الوصول للمخ مسبباً توقف أو تعطيل لخلايا الذاكرة. يستطيع فطر الكانديدا العبور من الحواجز السابقة والوصول لخلايا المخ المناعية، خاصة خلايا تسمي ميكروجليا microglia التي تسكن المخ فيعمل علي تنشيطها وتحفيزها بقوة، في تلك الحالة تقوم تلك الخلايا بإلتهام وهضم الفطر، وأثناء قيامها بهذا العمل تفرز خلايا ميكروجليا جزيئات تسبب إلتهاب بالمخ بما يؤدي إلي تكوين تركيب يحتوي الفطر ويشبه الحبيبات يسمي "التركيب شبيهة الحبيبات granule-type structure في المخ أطلق عليه الباحثون أسم fungus-induced glial granuloma (FIGG ) ، والذي يعتبره فريق البحث المركب الممهد precursor لبروتينات الأميلويد، وبروتينات أميلويد بيتا amyloid beta والتي تتكون حول خلايا الفطر، تلك البروتينات تتسبب في تكوين بقع سامة بالمخ ينفرد بتكوينها أويختص بها مرضي الزهايمر، بما قد يثير التساؤل عن أن الإصابات المزمنة بالكانديدا قد تؤدي في بعض الحالات إلي حدوث إضطرابات عصبية neurogenic disorders مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون ومرض التصلب المتعدد multiple sclerosis .