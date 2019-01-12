  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

القضاء الإداري يؤجل «إلزام البرلمان بتعديل مدة الرئيس»

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

النهضة التونسية تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

إيفانكا ترامب

ابنة «ترامب» مرشحة لقيادة البنك الدولي

السترات الصفراء

بالغاز والاحتجاز.. فرنسا تقمع متظاهري «السترات الصفراء»

وزيرة الهجرة

نقل جثامين 6 مصريين توفوا بالكويت لمحافظاتهم بالصعيد

أديب

"أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت

ابنة «ترامب» مرشحة لقيادة البنك الدولي

عرب وعالم

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى

#

«سحر نصر» تبحث مع نائب رئيس البنك الدولي دعم مبادرات التكامل الإقليمي

#

صحيفة تكشف انتهاك نجلة ترامب لهذا الأمر الخطير

#

خبير بالاستثمار الدولي يكشف أسباب تقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال

ترامب

البنك الدولي

ابنة

رجح تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن تكون إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي أحد المرشحين لخلافة جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، الذى يغادر منصبه الذى شغله لسنوات فى الأول من فبراير القادم، حسبما ذكر موقع "الحرة" الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن إيفانكا التي تعمل مستشارة في البيت الأبيض ربما تصبح رئيسة للبنك الدولي الذي يقع على مسافة قريبة من مبنى البيت الأبيض، كما يتوقع أن يترشح للمنصب أيضا كل من ديفيد مالباس من وزارة المالية، مارك غرين مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، نيكي هيلي سفيرة أميركا السابقة في الأمم المتحدة.

وتعمل إيفانكا ترامب (38 عاما) مستشارة في البيت الأبيض لوالدها الرئيس الأميركي، وعملت قبل ذلك نائبة للرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وتعد سيدة أعمال ناجحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الجامعة العربية تحسم ملف عودة سوريا
» المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف الطالبية
» محامي رانيا يوسف: لا توجد جلسة لها اليوم
» اصطدام سيارة بطائرة أثناء الإقلاع بمطار القاهرة
» براءة متهم في قضية حرق نقطة شرطة البراجيل
» القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط
» "أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت
» أول تعليق من "تريكة" بعد مدح "صلاح" له بالأفضل في أفريقيا
» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019
» إيقاف مراقب الحكام بمباراة الأهلى وسموحة شهرين
» "البرعي" مدافعًا عن "تريكة": "لم يدن حتى الآن بالإرهاب"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان