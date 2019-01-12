ابنة «ترامب» مرشحة لقيادة البنك الدولي

12 يناير 2019 - 04:37 م

رجح تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن تكون إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي أحد المرشحين لخلافة جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، الذى يغادر منصبه الذى شغله لسنوات فى الأول من فبراير القادم، حسبما ذكر موقع "الحرة" الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن إيفانكا التي تعمل مستشارة في البيت الأبيض ربما تصبح رئيسة للبنك الدولي الذي يقع على مسافة قريبة من مبنى البيت الأبيض، كما يتوقع أن يترشح للمنصب أيضا كل من ديفيد مالباس من وزارة المالية، مارك غرين مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، نيكي هيلي سفيرة أميركا السابقة في الأمم المتحدة.

وتعمل إيفانكا ترامب (38 عاما) مستشارة في البيت الأبيض لوالدها الرئيس الأميركي، وعملت قبل ذلك نائبة للرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وتعد سيدة أعمال ناجحة.



