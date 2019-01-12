» اصطدام سيارة بطائرة أثناء الإقلاع بمطار القاهرة

12 يناير 2019 - 04:30 م

أصيب 4 عمال بمصر للطيران في اصطدام جرار وسيارة بمهبط مطار القاهرة اصطدمت طائرة إماراتية، ظهر اليوم السبت، بسيارة بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء توجه الطائرة لممر الإقلاع، مما أدى إلى حدوث تلفيات بأحد إطارات الطائرة، تم إلغاء إقلاعها لحين إصلاح الإطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء توجيه طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي على ممر الإقلاع، فوجئ بسيارة مسرعة صدمت أحد إطارات الطائرة، وعلي الفور قرر قائد الرحلة إلغاء إقلاع الطائرة والعودة من الممر وإخطار برج المراقبة.

وانتقلت إلى موقع الطائرة القيادات الأمنية بالمطار، وتبين عدم وقوع أي إصابات بين المسافرين، سوى تلف أحد إطارات الطائرة، وتم إخطار وحدات الصيانة والتي بدأت على الفور عمليات إصلاح الإطار، وتم إنزال الركاب إلى صالة الترانزيت لحين إصلاح إطار الطائرة.



