نقل جثامين 6 مصريين توفوا بالكويت لمحافظاتهم بالصعيد

12 يناير 2019 - 04:25 م

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزير الطيران أكد وجود شركات مصرية عاملة على الخطوط المباشرة من الدول العربية إلى مطارات الصعيد، مشيرة إلى أنه أصدر قرارًا بشحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج في حال وصولهم إلى مطار القاهرة، على أن يتم نقلهم مجانًا على رحلات الطيران الداخلي لشركة مصر للطيران.

وأضافت وزيرة الهجرة أن وزير الطيران أصدر أيضًا قرارًا بزيادة مستقبلية في تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين، في حال تكفلهم بدفع الرسوم إلى 50% بدلا من 25%.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر إلى وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، لسرعة استجابته وتعاونه الشديد وإصدار قرارات فورية من شأنها تسهيل إجراءات نقل جثامين المتوفين.

وتقدم وزيرا الطيران والهجرة بالتعازي لأسر المتوفين، داعين الله أن يتغمدهم برحمته والصبر والسلوان لأسرهم وذويهم.

وكان ستة من المصريين تعرضوا لحادث سير في دولة الكويت، وجار شحن الجثامين إلى القاهرة، حيث قامت القنصلية المصرية بالكويت بإنهاء الإجراءات اللازمة لشحن الجثامين الستة.