» براءة متهم في قضية حرق نقطة شرطة البراجيل

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براءة

الجنايات

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، ببراءة المتهم رضا زينهم عبد الستار والصادر ضده حكماً غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المقيدة برقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم والمعروفة إعلامياً  بـ " حرق نقطة شرطة البراجيل " عقب فض اعتصامي رابعه العدوية والنهضة والتي أسفرت عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد من قوات الأمن‏ أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.

صدر الحكم المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة

وقد وجهت النيابة للمتهم وآخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.


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