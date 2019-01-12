» "أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت

عمرو محمد
وجة الإعلامي عمرو أديب التحية للمملكة العربية السعودية من فوق اراضيها اثناء جلوة له بالكائرة الهيلوكوبتر بصحبة الموسيقار الكبير عمر خيرت.
وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "مع الموسيقار عمر خيرت فى جوله بالهيلوكوبتر فوق مدينه العلا السعودية".
وتابع: "سياحة ممتعة وحفل موسيقى مبهر أداء وإخراجا ليله الأمس، الفن المصري يشرفك في اي مكان ويلقى التقدير والترحيب الدائم شكرا للفنان العظيم وشكرا لكل الفنانين اللذين شرفونا وأخيرا شكرا للمملكة.
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