» "أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت

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وجة الإعلامي عمرو أديب التحية للمملكة العربية السعودية من فوق اراضيها اثناء جلوة له بالكائرة الهيلوكوبتر بصحبة الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "مع الموسيقار عمر خيرت فى جوله بالهيلوكوبتر فوق مدينه العلا السعودية".

وتابع: "سياحة ممتعة وحفل موسيقى مبهر أداء وإخراجا ليله الأمس، الفن المصري يشرفك في اي مكان ويلقى التقدير والترحيب الدائم شكرا للفنان العظيم وشكرا لكل الفنانين اللذين شرفونا وأخيرا شكرا للمملكة.



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