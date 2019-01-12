» أول تعليق من "تريكة" بعد مدح "صلاح" له بالأفضل في أفريقيا

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تريكة

كشف محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حديثه مع محمد صلاح بعد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل.

وقال "أبو تريكة"، في تصريحات إعلامية له، "بعد أن عرف صلاح بفوز مصر بتنظيم البطولة، قال لي أنه يريد أن يقود المنتخب للتتويج بالبطولة الثامنة في تاريخه".

وأضاف: "صلاح لديه فرصة لتحقيق اللقب مع مصر، كما أنه يسير بشكل جيد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي".

وتابع "أبو تريكة": "صلاح أصبح قدوة لكل الأجيال في مصر، مشواره لم يكن سهلًأ منذ بدايته مع المقاولون العرب وحتى الأن، وانا أتمنى له التوفيق دائمًا، لقد أصبح ثالث أفضل لاعب في العالم، كل هذا لم يكن سهلًا .

وأردف: صلاح وصل إلى ما لم يتمكن أي لاعب مصري أو عربي من تحقيقه، لقد تفوق على الجميع بما حققه .

وعلق تريكة على تصريح صلاح بأن أبو تريكة هو أفضل لاعب في تاريخ مصر حيث قال : صلاح يحب الخير للجميع ويتمنى دائمًا التوفيق لزملائه، هو نموذج وقدوة للجميع .



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