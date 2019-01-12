القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط

12 يناير 2019 - 03:04 م

ألقت مباحث الأموال العامة بأسيوط القبض على موظف بالآثار حال قيامه بتقاضى رشوة مالية من آخر؛ نظير تمكينه من الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة.

وتمكن قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط كبير مفتشى آثار؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتحصله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين؛ نظير إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض مملوكة للدولة .

بمواجهة المتهم أقر بتقاضيه المبلغ المالى على سبيل الرشوة؛ لإنهاء تقنين وضع اليد على قطعة أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها أكثر من 16 فدانا .