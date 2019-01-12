بأحراز ليبيا.. خرطوش أمريكي وكتب تكفيرية وكارنيه دعم لـ"أبو إسماعيل"

12 يناير 2019 - 02:34 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

واستكملت المحكمة فض أحراز القضية، وجاء بها سلاح خرطوش أمريكي، وطبنجة سوداء اللون، وعدد 2 لاب توب، وعدد 2 هاتف محمول وكتاب أنصار الشريعة يتحدثون إعداد بيت المقدس، وكتاب عندما ترعي الذئاب الغنم، وكتاب العقلية الأمنية في التعامل مع التيارات الإسلامية، وكتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية، وكتاب الكوكب الذري المنير، وكتيبات بعنوان حصن المجاهد في سبيل الله، وكارنيه يحمل حملة دعم ترشح حازم صلاح أبو إسماعيل - شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.