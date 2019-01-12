صورة دعاية لـ"أبو اسماعيل" وكمبيوتر وريسفر بأحراز "العائدون من ليبيا"

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ابو اسماعيل

شيماء السيد

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محكمة الجنايات

طرة

جماعة

التكفير

حازم صلاح

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

واستكملت المحكمة فض إحراز القضية، وجاء بالحرز الخاص بالمتهم محمود عيد أحمد، مظروف أبيض بداخله 3 هواتف نوكيا، وصورة دعائية باسم حازم صلاح ابو اسماعيل، وكيس بلاستيك بداخله وحدة معالجة حاسبية، وكيس آخر بداخله ريسيفر ماركة أسترا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

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