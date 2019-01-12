  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
اثار

القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط

الشرطة الفرنسية

وفاة 4 أشخاص في انفجار باريس

الداخلية

الداخلية تعلن مقتل 6 إرهابيين فى سوهاج

تريكة

"أنا مش مطبلاتي وبحب أبو تريكة حتى لو إخوانى"

سعد زغلول يحتج على فرض الحماية على مصر

قصة جمهورية زفتى التى استمرت 10 أيام

صلاح و كلوب

مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

توفيق عكاشة

كردون أمنى على توفيق عكاشة أمام دار القضاء

"الأغوريين".. يمارسون الجنس مع الموتى..هذه قصتهم

"الأغوريون".. يمارسون الجنس مع الموتى.. هذه قصتهم

السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

الإعدام شنقًا لحارس عقار قتل عجوزًا لسرقة أموال جنازته

قضايا وحوادث

وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة قتل سائق لسرقته

#

تعرف على آخر كلمات قالها المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم

#

حارس عقار يشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية

#

دفن لص المعادي بعد وفاته أثناء السرقة

قضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة حارس عقار، بالإعدام، لاتهامه بقتل طليق شقيقته لسرقته.

البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة محمد. م. ع 69 سنة سائق داخل شقته ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة المجنى عليه بغرفة نومه مصابا بعدة جروح برأسه، كما تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت التحريات والتحقيقات هوية المتهم بارتكاب الجريمة، بعد فحص عدد من المشتبه بهم، وتبين أنه يدعى فوزى.خ. م 30 سنة حارس عقار، شقيق مطلقة الضحية، ويقيم بمنطقة عابدين بالقاهرة.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، طمعا فى سرقة مبلغ 5 آلاف جنيه، كان المجنى عليه قد احتفظ به، للإنفاق على مصاريف جنازته ودفنه.

وقال المتهم، إنه كان يتردد على المجنى عليه لتنظيف شقته، حتى قرر قتله لسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه، ويوم الحادث توجه إلى شقته وفور دخوله، اعتدى على الضحية بأجنة حديدية، وأصابه برأسه، حتى فقد وعيه، ثم نقله إلى غرفة نومه، وأثناء تفتيشه بالشقة فوجئ أن المجني عليه يسترد وعيه، فسدد له ضربة بطفاية سجائر، ثم خنقه، حتى تأكد من مفارقته الحياة، واستولى على هاتفه المحمول و300 جنيه وجهاز ريسيفر وفر هاربا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019
» "البرعي" مدافعًا عن "تريكة": "لم يدن حتى الآن بالإرهاب"
» تحطم قطار في إسطنبول
» تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى
» بالفيديو.. "هيفاء" تعترف بعلاقتها مع الشواذ
» تجنبى هذه الأخطاء عند وضع المكياج الصباحى
» شاهد.. اكتشاف حوت مصري عمره 40 مليون سنة
» "إليسا" تتضامن من مخيم السوريين بـ"لبنان"
» الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء
» "عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك
» انفجار قوى فى العاصمة باريس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان