الإعدام شنقًا لحارس عقار قتل عجوزًا لسرقة أموال جنازته

12 يناير 2019 - 02:22 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة حارس عقار، بالإعدام، لاتهامه بقتل طليق شقيقته لسرقته.

البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة محمد. م. ع 69 سنة سائق داخل شقته ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة المجنى عليه بغرفة نومه مصابا بعدة جروح برأسه، كما تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت التحريات والتحقيقات هوية المتهم بارتكاب الجريمة، بعد فحص عدد من المشتبه بهم، وتبين أنه يدعى فوزى.خ. م 30 سنة حارس عقار، شقيق مطلقة الضحية، ويقيم بمنطقة عابدين بالقاهرة.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، طمعا فى سرقة مبلغ 5 آلاف جنيه، كان المجنى عليه قد احتفظ به، للإنفاق على مصاريف جنازته ودفنه.

وقال المتهم، إنه كان يتردد على المجنى عليه لتنظيف شقته، حتى قرر قتله لسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه، ويوم الحادث توجه إلى شقته وفور دخوله، اعتدى على الضحية بأجنة حديدية، وأصابه برأسه، حتى فقد وعيه، ثم نقله إلى غرفة نومه، وأثناء تفتيشه بالشقة فوجئ أن المجني عليه يسترد وعيه، فسدد له ضربة بطفاية سجائر، ثم خنقه، حتى تأكد من مفارقته الحياة، واستولى على هاتفه المحمول و300 جنيه وجهاز ريسيفر وفر هاربا.