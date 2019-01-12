  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
اثار

القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط

الشرطة الفرنسية

وفاة 4 أشخاص في انفجار باريس

الداخلية

الداخلية تعلن مقتل 6 إرهابيين فى سوهاج

تريكة

"أنا مش مطبلاتي وبحب أبو تريكة حتى لو إخوانى"

سعد زغلول يحتج على فرض الحماية على مصر

قصة جمهورية زفتى التى استمرت 10 أيام

صلاح و كلوب

مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

توفيق عكاشة

كردون أمنى على توفيق عكاشة أمام دار القضاء

"الأغوريين".. يمارسون الجنس مع الموتى..هذه قصتهم

"الأغوريون".. يمارسون الجنس مع الموتى.. هذه قصتهم

السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

الداخلية تعلن مقتل 6 إرهابيين فى سوهاج

قضايا وحوادث

الداخلية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في طالبان

#

الصين تكشف عن سبب انفجار مدينة "تشانغجياكو"

#

شاهد.. مقتل 9 إرهابيين بطريق "أسيوط - سوهاج"

#

أمن المنيا يكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري

وزارة الداخلية

أمن الدولة

قوات الأمن خور جبلي

 كشف قطاع الأمن الوطني بمشاركة الجهات المعنية من وزارة الداخلية  عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط- سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة، وإتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وقالت الوزارة في بيان لها أنها داهمة الخور المشار إليه فجر اليوم 12 يناير الجاري، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع عدد 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على  4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ، عبوة ناسفة ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019
» "البرعي" مدافعًا عن "تريكة": "لم يدن حتى الآن بالإرهاب"
» تحطم قطار في إسطنبول
» تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى
» بالفيديو.. "هيفاء" تعترف بعلاقتها مع الشواذ
» تجنبى هذه الأخطاء عند وضع المكياج الصباحى
» شاهد.. اكتشاف حوت مصري عمره 40 مليون سنة
» "إليسا" تتضامن من مخيم السوريين بـ"لبنان"
» الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء
» "عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك
» انفجار قوى فى العاصمة باريس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان