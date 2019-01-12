نجوى كرم تتفوق على رانيا يوسف بفستان أكثر إثارة

12 يناير 2019 - 02:01 م

ارتدت الفنانة نجوى كرم فستانا باللون الأسود أثناء احتفالها بتوقيع عقدها مع شركة روتانا.

والفستان الذي ارتدته كرم أظهر جمال قوامها وسلط الضوء على رشاقتها، وتميّز بقصّته الملفتة عند منطقة الصدر كما بظهره المكشوف، وهو من مجموعة فيرساتشي لربيع 2018 ويبلغ ثمنه نحو 3,925 دولار أميركي.

علما بأن الفستان أحدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي فبالعض اعتبره جريئًا ومكشوفًا ولا يناسب عمر نجوى أما البعض الآخر فأثنى عليه معتبرين أنه أظهر جمالها وأنوثتها.

كما اعتمدت نجوى تسريحة شعر طبيعية، فأبقت على شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، واختارت مكياجاً يرتكز على ظلال العيون السموكي والروج الزهريّ الحيادي اللون.