عضة اليد فى المنام فرحة أو حقد

12 يناير 2019 - 01:33 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني مع شخص و عضيت يده. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العض إن كان بنوع من المحبة فيدل على الفرحة والسرور، وإن كان العض بغير محبة منك يدل على الكيد والحقد والحسد منك له أو لآخرين، وربما دل على المحنة التى تعانى منها، وإن كان صاحب فضل عليك فكن مخلصاً معه. وإستكمالا للمعلومة فمن عض على أنامله فإنه حقود، لقوله تعالى : ( هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ? قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ? إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) آل عمران 119. ومن عض على أصابعه دل على التقصير فى الدين و ناله ندم وقد يكون ظالماً لقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى? يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ) الفرقان 27. والعضة إذا خرج منها دم فهي محنة في إثم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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