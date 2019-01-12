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داعية: الداعي للمظاهرات والثورات خائن مرتزق

الحياة السياسية

حسين مطاوع
حسين مطاوع

محمد الخرو

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وصف الداعية السلفي حسين مطاوع، قتلى التظاهرات في العالم العربي بالخوارج قائلاً: "من مات في مظاهرة ضد حاكم ظالم ليس شهيدًا وإن أشرقت الشمس من مغربها، بل قد يأخذ حكم الخوارج".

وأضاف "مطاوع" في تصريحات صحفية: "لا تكن إمعة ومطية يركبك من أراد الوصول عن طريقك وقتما أراد ويلقي بها حيث ما أراد".

وتابع: من يدفعك للموت في مظاهرة لماذا لم يقدم حياته هو فداءً للحق الذي يزعمه؟، الداعي للمظاهرات والثورات خائن مرتزق مأجور، لا يريد بها وجه الله وإلا فلو أراد الخير فكيف يأتي بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟.

ووجه الداعية السلفي حديثه للشعب السودان قائلاً: لن نمل نصحكم وتوجيهكم ودعوتكم للحفاظ على بلدكم آمنا مستقرا كما هو، دعوكم ممن يريد شق صفوفكم، دعوكم ممن يحرضكم لتخريب بلدكم، لا خير أبدًا في مخالفة نبيكم، صلى الله عليه وسلم، وأخيرًا نقول لكم: حافظوا على بلدكم كالرجال قبل أن يأتي يوم تبكون على أطلالها كالنساء!!.

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