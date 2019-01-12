الرئيس أمر بإنهاء العمل فى المتحف المصرى الكبير فى 2020

12 يناير 2019 - 01:29 م

أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن هناك تكليفا رئاسيا بالانتهاء من أعمال المتحف المصرى الكبير فى 2020 وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن نحو 8000 عامل يعملون يوميًا فى المتحف 24 ساعة.

وقال اللواء عاطف مفتاح نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف علي المشروع، خلال مشاركته بجولة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان للمتحف المصري الكبير برفقة وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير يضم 6 قاعات عرض، بخلاف قاعتين عرض للطفل، ومسرح بإجمالي مساحة 500 متر، وطاقة 500 فرد، وتم تصميمه على شكل المسارح الرومانية القديمة.

وطالب النواب خلال الجولة بضرورة وجود خطة متكاملة بين وزارات الحكومة للتسويق لهذا الحدث الضخم.