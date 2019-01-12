"الأطباء" تناشد "الرئيس" إلغاء قانون المستشفيات الجامعية

12 يناير 2019 - 01:15 م

ناشد حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إلغاء قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 والتمسك بالعمل بالقرار الرئاسى رقم 3300 لسنة 1965 لإنقاذ التعليم الطبى فى مصر، لافتًا إلى أن القرار 3300 يضمن عدة أشياء هى ضمان استقلالية المستشفيات الجامعية ويضمن مجانية التعليم والعلاج فى المستشفيات الجامعية ويضمن تمثيل جميع الأقسام الإكلينيكية فى مجالس الإدارة وبذلك تستطيع أن توصل رأيها للإدارات العليا.

وأضاف خيرى خلال حواره لـ"الأخبار المسائى"، أن القرار يضمن بقاء عميد الكلية على هرم الإدارة داخل الكلية وأن تكون كلية الطب كيانًا مختلفًا جدًا عن كل الكليات الأخرى, لأنها عبارة عن جزأين مدرج ومستشفى.

وتابع نقيب الأطباء: "لا يوجد كلية غير كلية الطب لديها ورش حقيقية حتى الكليات العملية فكلية الطب عبارة عن مستشفى تجب مستشفيات الدولة كلها مثل قصر العيني أو مستشفيات جامعة عين شمس, فالاستغناء عنها كارثة وذلك بتحويل كلية الطب إلى مدرج, نحن نخرج طلبة ليتوظفوا في المستشفيات ولذلك نحن نناشد الرئيس السيسى بإقرار "القرار" وليس القانون, لأن القرار اثبت مرونته وفاعليته خلال العقود الماضية فكلية الطب هي التى تخرج كل أطباء البلد وأساتذتها هم الذين يديرون المنظومة الطبية فى مصر سواء العلاج الخاص أو الحكومي".