المالية: السكة الحديد خسرت 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية

12 يناير 2019 - 01:01 م

أكد عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت خسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018.

وأشار منصور إلى أن خسائر الهيئة فى العام المالى المذكور تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والبالغ عددها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه.



يذكر أن اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، ناقش اليوم الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، والصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018.