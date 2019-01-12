  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:31 م
بحث متقدم
تريكة

"أنا مش مطبلاتي وبحب أبو تريكة حتى لو إخوانى"

سعد زغلول يحتج على فرض الحماية على مصر

قصة جمهورية زفتى التى استمرت 10 أيام

صلاح و كلوب

مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

توفيق عكاشة

كردون أمنى على توفيق عكاشة أمام دار القضاء

"الأغوريين".. يمارسون الجنس مع الموتى..هذه قصتهم

"الأغوريون".. يمارسون الجنس مع الموتى.. هذه قصتهم

السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

المالية: السكة الحديد خسرت 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية

مال وأعمال

خطة موازنة
خطة موازنة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه.. الأحد

#

زيادة بنسبة 12.8% في المركز المالي لبنك مصر خلال 2018

#

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

#

المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

أكد عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت خسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018.

وأشار منصور إلى أن خسائر الهيئة  فى العام المالى المذكور تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والبالغ عددها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه.

يذكر أن  اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، ناقش اليوم  الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، والصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم قطار في إسطنبول
» تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى
» بالفيديو.. "هيفاء" تعترف بعلاقتها مع الشواذ
» تجنبى هذه الأخطاء عند وضع المكياج الصباحى
» شاهد.. اكتشاف حوت مصري عمره 40 مليون سنة
» "إليسا" تتضامن من مخيم السوريين بـ"لبنان"
» الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء
» "عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك
» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان