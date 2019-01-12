نافعة: "ترامب" رجل بهلواني

12 يناير 2019 - 12:58 م

سخر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووصفه بـ"البهلوان".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "اختيار بولندا لاستضافة مؤتمر لمواجهة إيران يعكس أسلوب ترامب البهلواني والسوقي في إدارة العلاقات الدولية, خاصة الشرق أوسطية.

وتابع: "يحاول ترامب اصطناع مناسبة لطرح "صفقة القرن" وإضفاء طابع دولي عليها، سيفشل المؤتمر لأنه لا يملك أي مقومات للنجاح, خاصة أن لاعب السيرك نفسه على وشك السقوط!

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد دعا بعض الدول العربية بالإضافة إلي دولة الاحتلال الإسرائيلي، لمؤتمر قمة بـ"بولندا" خلال 13 و14 فبراير القادم، ضد إيران، والذي سيركز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك ضمان ألا تؤدي إيران إلى عدم استقرار المنطقة ".