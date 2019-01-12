الغزالي: الصعيد يشهد طفرة تنموية هذا العام

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وكالات- حنان حمدتو

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الصقيع

قال عبد الله الغزالي نائب رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين إن نصيب الصعيد من التنمية كبير جدًا في 2019 ستشهد جني ثمار التنمية التي تعد طفرة حقيقية لتلك المحافظات.

وأضاف الغزالى في لقاء مع الإعلامي إيهاب اللاوندي لبرنامج  "ملفات" على شاشة القناة الأولى أن القاهرة شهدت في المراحل السابقة هجرة داخلية كبيرة من الصعيد ولفت إلى أن أصحاب مصانع 6 أكتوبر والعاشر من رمضان من أصول صعيدية.

وأشار إلى أن الدولة قدمت حوافز مغرية للمستثمرين لإنشاء صناعات في هذه المناطق منها منح الأرض مجانا بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي التي أطلقها رئيس الجمهورية بقروض 200 مليار للمشروعات الصغيرة.

في الوقت نفسه ناشد المسئولين بعمل مجمعات صناعية للصناعات التراثية على غرار مدينة الأثاث في دمياط والروبيكي للجلود كما اقترح تكوين مجلس شباب من كل محافظة لعرض احتياجات كل محافظة.

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