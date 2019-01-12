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تشكيل الأهلى المتوقع اليوم.. و3 صفقات جديدة

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يلتقي النادي الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة مع فريق فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للأهلي على التشكيل الأقرب للقاء.

رمضان صبحي سيبدأ بين الصفقات الجديدة، مع استمرار المفاضلة بين ساليف كوليبالي وأيمن أشرف لقلب الدفاع، وبين حسين الشحات مع ناصر ماهر في خط الهجوم، مع أفضلية لكوليبالي والشحات.

وسيقود مروان محسن خط الهجوم في غياب وليد أزارو، وصلاح محسن مهاجمي الفريق للإصابة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع في اللقاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي .

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي (ياسر إبراهيم) – محمد هاني .

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد .

أمامهم: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات (ناصر ماهر).

الهجوم: مروان محسن .

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