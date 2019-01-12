المعهد القومى للإدارة: تدريب 6508 موظفين خلال عام 2018

12 يناير 2019 - 12:00 م

كشف تقرير للمعهد القومي للإدارة عن أنه قام على مدار عام 2018 بتقديم عدد كبير من البرامج التدريبية للموظفين وصل عددها إلي حوالي 59 تدريبا مختلفا، استفاد منها حوالى 6508 موظفين وذلك في إطار الحرص علي تقديم أشكال البرامج والدورات التدريبية والمشروعات التي تدعم خطة بناء القدرات باعتبارها محورا مهما من محاور عملية الإصلاح الإداري التى تتبناها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويشارك المعهد القومي للإدارة في تنفيذها باعتباره الذراع التدريبي لوزارة التخطيط.

وأضاف التقرير الذى عرضته الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة، حيث إنه من المستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلي جانب المساهمة بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وأشارت شريف الى أنه تم خلال 2018 تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للقيادات الوسطى والموظفين بالجهاز الإداري للدولة منها برنامج الموارد البشرية لعدد 439 موظفا، وندوة وفد وزارة التخطيط وحكومة الامارات والتى تم تقديمها ل 50 موظفا، فضلا عن ندوة العاملين بوزارة التخطيط ل 1000 موظف، وندوة المراجعة الداخلية لعدد 209 موظفين، كما تم تقديم دورة تدريبية لعدد 1679 موظفا بمشروع الميكنة التابع لوزارة الصحة، وكذلك تدريب 50 موظفا ببرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية SAAP وعدد 72 موظفا بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابعت بأنه فيما يخص البرامج المخصصة لإدارة الموارد البشرية المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة فقد قدم المعهد دورة تدريبية لعدد 279 موظف علي برنامج الموارد البشرية التمهيدى، مضيفة أنه تم تقديم المستوى المتقدم من ذات البرنامج لعدد 507 موظف، مشيرة إلي تقديم برنامج الحوكمة والمراجعة الداخلية لعدد 138 موظف وهو البرنامج الذي تم تكراره 6 مرات للقيادات الوسطى والموظفين، هذا فضلا عن برنامج تدريبي في مجال إدارة الجودة في الرعاية الصحية لمحافظة القاهرة لعدد 266 موظف، وبرنامج إدارة الموارد البشرية وتكافؤ الفرص والتمييز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة لعدد 54 موظف.

أما فيما يخص البرامج التدريبية المقدمة للقيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، اوضحت د/ شريفة شريف أنه تم خلال 2018 تقديم عدد من البرامج للقيادات العليا منها برنامج وطنى 2030 والذي تم تكراره 3 مرات لعدد 57 موظف، وبرنامج الشهادة الاحترافية المعتمدة في مؤشرات الأداء الرئيسية لعدد 22 موظف، بالإضافة إلي ندوة القيادة الفعالة والتى تم تقديمها لعدد 200 موظف، وبرنامج دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية في مصر لعدد 81 قيادى بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إعداد القادة الإداريين لعدد 48 موظف بمحافظة القاهرة.

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة أنه تم عقد مجموعة من التدريبات الموجزة لعدد من البرامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حيث تم تدريب عدد 467 موظف علي مجموعة من البرامج منها برامج الابتكار فى القطاع العام، قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مهارات التواصل، قيادة التغيير، التفكير الابداعي وحل المشكلات، إدارة الجودة والتحسين المستمر، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المشروعات، ومهارات البحث والكتابة.

أما فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إطار دعم عملية الإصلاح الإداري من خلال تنمية القدرات الإدارية، قالت د/ شريف شريف إنه تم تصميم برنامج تدريبي حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 لعدد 73 موظف من القيادات العليا والوسطى، وندوة اليوم العالمى لذوى الاعاقة لعدد 99 موظف، وبرنامج دمج ذوى الاعاقة لعدد 74 موظف، هذا بالإضافة إلي ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالمعهد القومي للإدارة “خطة الإصلاح الإداري” لعدد 81 موظف من القيادات العليا والمتوسطة.

وقالت د/ شريفة شريف أن المعهد القومى للإدارة أطلق مجموعة من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات بهدف استهداف الطلاب والخريجين في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وذلك في إطار توسيع اهتمامات المعهد بالشباب وعلى ألا تقتصر التدريبات التي يقدمها على الموظفين فقط، وفي إطار الحرص والاهتمام بالشباب وتمكين قدراتهم لتأهيلهم لأن يكونوا قادة المستقبل وتعظيم الاستفادة من قدراتهم بصفتهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.

واشارت إلي أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب يشكل إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، موضحة أنه تم بالتعاون مع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تقديم برنامج ” أساسيات البورصة المصرية” لعدد 74 طالب وبرنامج “التنمية البشرية والقيادة” ل86 طالبا.