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رئيس الأركان الإسرئيلى يطالب بوقف الإرهاب اليهودى

عرب وعالم

ايزنكوت
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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قال جادي أيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلى إن من يقف وراء الإرهاب اليهودي هم أقلية صغيرة، تتحدى الجيش ودولة إسرائيل.

وأضاف ايزنكوت فى حواره لقناة "كان" الإسرائيلية أن المهمة الأولى لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، هي توفير الأمن وإحباط العمليات الإرهابية إلا أنه من واجبها أيضًا حماية المواطنين الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلى على أسفه لعدم صدور ردود فعل حازمة عن القيادة السياسية والأجهزة المسئولة عن تطبيق القانون إزاء العنف الممارس ضد عناصر الجيش والأمن الإسرائيلي خلال إخلاء نقاط استيطانية عشوائية.

وحذر ايزنكوت من أن الجيش سيعمل ضد لبنان إذا تواجدت هناك إيران عسكريًا، وألمح إلى أن إسرائيل تعمل سرًا في لبنان قائلاً: "نحن لا نهاجم في لبنان بصورة جلية، ولكننا نعمل هناك في العديد من المجالات وبطرق سرية".

وفيما يتعلق بالنقد الذي يوجهه المستوطنون وشخصيات يمينية للجيش، قال ايزنكوت: "إن أي شخص يطالب باستخدام قوة أكثر ونصب حواجز إضافية سوف يتم القضاء على ظاهرة الإرهاب بالتأكيد هو لا يعرف عما يتحدث عنه".

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