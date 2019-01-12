عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

12 يناير 2019 - 11:37 ص

تسبب عاصفة ثلجية في حالة من الفوضى في منطقة جبال روكي والسهول الكبري في الولايات المتحدة.

واجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة الجبال والسهول الكبرى بالولايات المتحدة قبل أن تتجه شرقًا مع توقع أن يغطي الجليد ممرًا يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال مطلع الأسبوع ما يؤدي إلى فوضى في حركة النقل بوسط البلاد.

وقال موقع “أكيو ويذر” للأرصاد الجوية السبت: “إن من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ سمكها نحو 15 سنتيمتراً على كانساس وأركنسو وما يصل إلى عشرة سنتيمترات على واشنطن العاصمة قبل توجه العاصفة إلى البحر في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وبدأت العاصفة على شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي، وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترًا في جبال سانجري دي كريستو جنوبي دنفر، ومع توجه العاصفة شرقًا، من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترًا في غرب ميزوري وسانت لويس.

وأبلغ موقع (فلايت أوير دوت كوم) لرصد حركة السفر الجوي عن إلغاء 1431 رحلة جوية أمس، وتأجيل 12465 رحلة أخرى مع وجود مشكلات في مطار تأثرت بالثلوج مثل دنفر مما تسبب في آثار سلبية في شتى أنحاء البلاد.