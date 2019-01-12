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مصرع وإصابة 34 شخصًا في انقلاب ناقلة نفط وانفجارها

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وكالات- الدويني فولي

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الايشادو

أعلنت الشرطة النيجيرية أن 12 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أصيب 22 آخرون بحروق خطيرة إثر انقلاب ناقلة نفط وانفجارها أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بتجميع الوقود المتسرب بولاية "كروس ريفر"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت عن المتحدثة باسم الشرطة إريني أوجبو قولها إن الانفجار وقع في منطقة "أودوكباني" بولاية "كروس ريفر".

من جانبه، قال شاهد عيان إن عشرات الأشخاص كانوا يقومون بتجميع الوقود، ومن غير المحتمل أن يكون قد نجا أي شخص جراء الانفجار.


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