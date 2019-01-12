أول قتيل لـ"السترات الصفراء" فى بلجيكا

12 يناير 2019 - 11:36 ص

لقي متظاهر من حركة "السترات الصفراء" مصرعه إثر حادث سير بالأمس، أثناء احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا.

وأفادت صحيفة "سود انفو" البلجيكية، بأن الرجل ضربته شاحنة ما أدى إلى مقتله على طريق سريع بين ليغ ومدينة ماستريخت الهولندية.

وسيتم استجواب سائق الشاحنة وإجراء تحليل لدمه.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا في منتصف نوفمبر الماضي احتجاجًا على سياسات الإصلاح التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وامتدت الحركة إلى بلجيكا، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع كما ارتدوا "السترات الصفراء" التي ميزت الحركة الاحتجاجية.