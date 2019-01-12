» "عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك

12 يناير 2019 - 11:29 ص

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنجم السابق للنادي الأهلي، أنه يحارب دائمًا في القلعة الحمراء، منذ أن كان لاعبًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن السياسة التي يدار بها النادي لا ترضيه.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، إنه لعب مع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، كما أنه يعرف كل أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن اختلافه معهم ليس شخصي ولكنه في سياساتهم.

أضاف البلدوز أنه مقتنعًا بأن محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، أفضل من الخطيب من الناحية الإدارية.

وأوضح عضو الجبلاية أنه يرفض تقسيم الأهلي إلى أحزاب، كما أنه في الوقت نفسه يرفض أن يتحمل النادي الفواتير الانتخابية.