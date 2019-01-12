"مدبولى" يتلقى تقريرًا حول الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء

12 يناير 2019 - 11:26 ص

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان تقريرًا حول الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، خلال شهر نوفمبر الماضى، خلال العملية الشاملة “سيناء 2018″، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكشف التقرير أنه تم توزيع 55182 شنطة مدرسية من إجمالي 60000 شنطة مقدمة من ”اليونيسيف” لطلبة المدارس الابتدائية بالمحافظة.

ولفت التقرير إلى أنه تم توفير 15 "أتوبيس" نقل داخلي لنقل المعلمين والطلبة والمواطنين، كما تم توفير 4 أتوبيسات لنقل مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى العريش وأماكن عملهم؛ للتخفيف من أعبائهم، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق للسفر من وإلى مدينة العريش على مدار الأسبوع ودون تنسيق مسبق، كما تم تطبيق منظومة الوقود لتموين السيارات الداخلية والخارجية والتروسيكلات وسيارات الحكومة، وفى الوقت نفسه تم فتح محطة وقود غاز طبيعي للسيارات، للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى مجال الأمومة والطفولة، نوّه التقرير لقيام المحافظة بتنظيم زيارات منزلية ميدانية لأربع أسر من خلال المجلس القومي للسكان للتوعية فيما يخص الأسرة والطفل، وتم التصديق على زواج 19 أسرة، فضلا عن الانتهاء من حصر عدد الأطفال ساقطى القيد غير المسجلين بتجمعات قرى بئر العبد، إضافة لتنفيذ 4 قوافل طبية في مختلف التخصصات بمركز بئر العبد.

وأوضح التقرير أنه تم إنفاق 305950 جنيها من ديوان عام المحافظة خلال شهر نوفمبر، عن طريق المنح والمساعدات المالية لحالات إنسانية بلغ عددها 367 حالة، كما تم إنفاق 170600 جنيه لصالح 853 طالبًا من طلاب جامعة العريش من المنقولين من الشيخ زويد ورفح، للإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة العريش.

كما أشار التقرير إلى أنه تم دفع 710000 جنيه؛ لصالح 66 أسرة من جانب التضامن الاجتماعي، إضافة إلى 21287406 جنيهات إعانات نقدية لصالح 11925 من الأسر المتضررة اقتصادياً ومعدومي الدخل وأصحاب المعاشات التأمينية المقيمين بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة والعريش عن الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018، فضلا عن صرف 5173842.45 جنيه كتعويضات للسائقين والصيادين والعمالة غير المنتظمة ومعاشات استثنائية للمصابين وأسر الشهداء وحالات الإصابة والوفاة المنصرفة آليا ” قطاع خاص” لصالح 3563 أسرة.