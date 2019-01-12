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الصين ترفع متوسط العمر المتوقع لـ79 عامًا بحلول 2030

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الصين
الصين

وكالات- حنان حمدتو

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الصين

شكاغو

معهد الطاقةالامريكى

أفادت دراسة أمريكية بأن الصين قد ترفع متوسط العمر المتوقع 2.9 سنة إذا حسنت نوعية الهواء إلى المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وكشف معهد الطاقة في جامعة  شيكاغو الأمريكية  عن أن الصين  قامت بتحديد تأثير تلوث الهواء والماء على الصحة في إطار جهودها لزيادة متوسط العمر المتوقع من 76.3 عاما في 2015 إلى 79 عامًا بحلول 2030 ، فوجدت إن التحسينات الكبيرة على جودة الهواء والتي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت كافية بالفعل لرفع متوسط العمر المتوقع.

وقال مايكل جرينستون مدير المعهد في إحدى المناسبات ببكين يوم الخميس إن الصين بدأت تكسب حربها ضد التلوث.. من المقرر أن تشهد (الصين) تحسينات كبيرة في الصحة العامة لشعبها بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع إذا استمرت هذه التحسينات“.وقالت النتائج التي توصل إليها معهد سياسة الطاقة إن من المتوقع بالفعل أن ترفع التحسينات التي جرت على جودة الهواء في مدينة تيانجين المعرضة للضباب الدخاني بشمال الصين خلال السنوات الخمس الماضية متوسط العمر المتوقع لسكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة 1.2 عام.

وخفضت متوسط تركيزات الجزئيات الخطيرة المعروفة باسم بي. إم2.5 إلى 39 ميكروجرامًا لكل متر مكعب في المتوسط العام الماضي بتراجع عن 9.3 في المئة من 2017 بعد حملة للحد من استخدام الفحم وتحسين مستويات الصناعة والسيارات.ولكن مازال متوسط مستويات الانبعاثات أعلى بشكل كبير من المعيار الذي حددته الصين لنفسها وهو 35 ميكروجراما بالإضافة إلى المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو عشرة ميكروجرامات ويعتبر متوسط التركيزات أعلى بكثير في المناطق الصناعية الشمالية.

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