لم أكن أتصور يومًا أن أكتب عن هذا الأمر

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الدستور

البرادعي

رد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على الحديث الذي يصدر من الحين للآخر لبعض الكتاب والبرلمانيين عن وجوب تعديلات قانونية بالدستور.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لم أتصور أنني سأضطر يومًا ما لكتابة هذه البديهيات التى هى فى صميم مشروعية الدولة".

وتابع "البرادعي": "الدستور هو أبو القوانين؛ وأن يصل بِنَا الحال أن نعلن بمنتهى الأريحية أننا قررنا عدم الالتزام ببعض أحكامه أيًا كان السبب، معناه أننا ننسف مفهوم دولة القانون وننتقل إلى شريعة الغاب".

واختتم تغريدته بسؤال: "هل هذا ما نريده ؟".

وكان الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار ياسر رزق، قد نشر مقالًا حث فيه علي القيام بتعديلات دستورية، فيما يخص مواد فترة الرئاسة، خاصة وضع مصر بعد انتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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