شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

12 يناير 2019 - 10:53 ص

وقع انفجار قوي في مخبز في الدائرة التاسعة بباريس صباح اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة، كما أعلنت الشرطة الفرنسية.

ولفتت مصادر في الشرطة الى أن تسرب الغاز في مخبز وسط باريس هو سبب الانفجار، وفق "سكاي نيوز"، وقالت الشرطة إن حريقا اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حاليًا فرضية تسرب للغاز.

وتحدثت الشرطة الفرنسية عن سقوط عدد من الجرحى جراء الانفجار. فيما قالت مصادر غير رسمية إن قتلى سقطوا جراء هذا الانفجار.