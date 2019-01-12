خطوات استرجاع أو تغيير رقم بطاقة التموين السرى

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متابعات حنان حمدتو

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توجد عدة خطوات ليتمكن المواطن من استرجاع أو إعادة استخراج الرقم السري للبطاقة التموينية وذلك في حالة فقدانها أو ما إذا تعرض لسرقتها.

الخطوة الأولى يجب أن يتواصل المواطن مع مكتب التموين ويملأ استمارة أداء الخدمة، وبعد إجراء طلب تغيير رقم السري بـ15 يومًا، يمكنك أن ترسل رسالة إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها 1 وسيتم الرد عليك بالرقم السري الجديد.

وحددت وزارة التموين 4 مستندات للحصول على رقم سرى جديد صوره البطاقة الشخصية، وصورة بطاقة التموين.

ونموذج تغيير الرقم سري من المكتب مكتوب فيه رقم الهاتف المسجل بالنظام، واصل البطاقة التموينية، كما أنه يجب حضور صاحب البطاقة التموينية بنفسه.

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