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رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي

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رانيا يوسف : هكذا اكتشفت خيانة زوجي
رانيا يوسف : هكذا اكتشفت خيانة زوجي

عبد القادر وحيد

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خيانة

رانيا يوسف

زوجي

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن الطريقة التي اكتشفت بها خيانة زوجها، وأنها عرفت ذلك بعدما رصدت تغيرًا في تصرفاته وكلامه وأسلوبه.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن المرأة تشعر بخيانة زوجها إذ أنه لا يستطيع التفكير في زوجته، في الوقت الذي يفكر بامرأة أخرى، مشيرة إلى أن لطف الرجل الزائد مع زوجته، وحرصه على إظهار رومانسيته، بشكل مبالغ فيه، دليل على أنه توجد سيدة أخرى في حياته.

وأوضحت أن الزوج ينسى تفاصيل شريكته الأساسية، وتتغير حركة جسده، وأسلوبه عند دخول سيدة أخرى لحياته، ومن السهل على السيدة الشعور بذلك.

وتابعت قائلة: "أنا مش شكاكة في طبعي ولكن بشك لما الفأر يبتدي يلعب".

وأشارت إلى أن هناك مسئوليات كبيرة على المرأة تجعله تكون أكثر عطاء وتحمل للرجل، مضيفة أن الست محتاجة رجل يطبطب عليها، ومحتاجة تدلع عشان تكمل في المسئولية والعبء الكبير عليها، لافتًا إلى أن المرأة طيبة بطبعها وتحتاج لاستكمال الحياة الزوجية دون مشاكل.

وأوضحت أن الرجالة خلقهم ضيق جدًا، رغم أن المرأة تعمل بمثل ما يعمل الرجل، لكن الرجل بطبعه عصبي جدًا.

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