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سر تراجع "الجبلاية" عن تصعيد شكوى الأهلي ضد «السعيد»

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

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تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية"، بالتراجع عن إحالة الشكوى المقدمة من الأهلى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، إلى الاتحاد الدولي "فيفا". 

تراجع مسئولي الجبلاية يأتي كون الشكوى مقدمة ضد اللاعب وليس ضد نادى بيراميدز أو أهلى جدة السعودى، رغم أن المفترض أن يتحمل النادى المبلغ وليس اللاعب.

وكان الأهلي تقدم بشكوى إلى "الجبلاية"، للحصول على مليونىّ دولار قيمة انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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