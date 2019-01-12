شاهد.. "كلاب الشوارع" في الشيخ زايد بعلامة ورقم

12 يناير 2019 - 10:34 ص

أصبحت كلاب الشوارع في مدينة الشيخ زايد بعلامة صفراء ورقم في أذنها، بعد حملة شنها أهالي المنطقة للرأفة بتلك الحيوانات بعد العديد من الحملات التي استهدفت تسميمها من قبل الطب البيطري.

وبدأ سكان مدينة الشيخ زايد يعتادون تلك الظاهرة الجديدة كما اعتادوا رؤية كلاب الشوارع بها جبيرة في أقدامها أو شاش ولاصق طبي يغطي أحد الجروح.

تفاصيل ما جرى تابعها السكان على مدار الأسابيع الماضية، بعد حملة شنها المدافعون عن حقوق الكلاب بالمدينة ردًا على حملات قامت بها الإدارة البيطرية لتسميم الكلاب.

في استجابة لحملات المدافعين عن حقوق الكلاب بدأ جهاز المدينة هذه الأيام حملة في إطار اتفاقية تعاون مع مجلس أمناء المدينة، والاتحاد المصري لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان.

وتقوم الحملات بتعقيم وتحصين تلك الكلاب، ووضع علامة صفراء وأرقام بآذان الحيوانات ليسهل تمييزها ثم إطلاقها في مكانها بعد التأكد من سلامتها من الأمراض، وبث الجهاز رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول "عند رؤيتك هذه العلامة اطمئن لسلامة هذا الكلب من الأمراض، واعلم أنه خضع لرعاية طبية متكاملة".

وأكدت الرسالة أنه تمت إعادة إطلاق الكلاب السليمة مرة أخرى بنفس مناطقها، في حين يتم التخلص من الكلاب المصابة بالسعار والشرسة من خلال إعدامها بطريقة رحيمة.

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