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مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت

الحياة السياسية

مكرم
مكرم

متابعات حنان حمدتو

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالعزاء لأسر 6 مواطنين مصريين، لقوا حتفهم في حادث سير مأساوي بدولة الكويت.

 وقالت مكرم في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك" إنها تتابع مع السفارة المصرية هناك الإجراءات الخاصة بعودة الجثامين إلى أرض الوطن.

يذكر أن 6 مصريين لقوا مصرعهم، وأصيب 5 كويتيين أمس الجمعة، في حادث سير بالكويت، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط  إن "6 مصريين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت".

وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغًا، بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين.

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