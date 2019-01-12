عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

12 يناير 2019 - 10:27 ص

سخر مجدي عبد الغني عضو "الجبلاية"، من هدفي اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في كأس العالم، لافتًا إلى أنه لن يتوقف عن التباهي بهدفه في كأس العالم، أمام منتخب هولندا 1990 قائلاً: "أبطل ليه، هو خلص يعني؟.. أتمسح من التاريخ؟".

وأضاف عبد الغني، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصباح"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن "صلاح" لم يستطع إنهاء أسطورة هدفه أمام هولندا، "صلاح حبيبي لكن الجونين اللي جابهم لمصر في كأس العالم مضافوش لمصر أي نقاط، ولكن الجون بتاعي جاب.. الأسطورة قائمة، لازم ناكل عيش يعني".