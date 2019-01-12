» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى

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متابعات حنان حمدتو

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كشفت صحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية عن أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، مرشحة لشغل منصب رئيس البنك الدولي، بعد استقالة رئيسه المفاجئة يوم الاثنين الماضي.

وقالت الصحيفة إن السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، من بين المرشحين أيضًا لشغل المنصب، كما تم ترشح نائب وزير المالية ديفيد مالبس، ومارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.

ويذكر أن جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي أعلن استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير الجاري بعد ست سنوات قضاها في منصبه. بعد أن كان من المقرر أن تمتد فترة ولايته إلى عام 2022 بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية في 2017.

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