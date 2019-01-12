  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

روايات يحكيها لأول مرة شيخ قبائل سيناء عن التكفيريين

آخر الأخبار

شيخ قبائل سيناء
شيخ قبائل سيناء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"طنش".. تسببت في معاقبة وزير التعليم

#

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

الجزائر تعتزم تقنين تنقيب الأفراد عن الذهب لأول مرة


أكد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاه لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلاً: "ركبت المحروسة مع الرئيس السيسي"، وأنه تحدث مع الرئيس عن سيناء قرابة الساعة إلا ربع.

وكشف "الخرافين"، خلال حواره ببرنامج "شهادة للتاريخ" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، أن التكفريين عندما شاهدوه في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، توجهوا إلى بيته في سيناء وهو مكون من 3 طوابق، ونسفوه بالمتفجرات.

وأضاف أن زوجته تشاجرت معهم، وكان مع أحدهم "كرباج" وضربها، معقبا: "زوجتي سريعة الغضب، قلعت الشبشب وضربته على وجهه"، مؤكدًا أن زوجته خلعت الغطاء من على وجه التكفيري الذي تعدى عليها، وعرفته، وقالت له: "عرفتك وهخليهم يدبحوك ويدبحوا أهلك كلهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان