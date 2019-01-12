روايات يحكيها لأول مرة شيخ قبائل سيناء عن التكفيريين

12 يناير 2019 - 10:18 ص





أكد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاه لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلاً: "ركبت المحروسة مع الرئيس السيسي"، وأنه تحدث مع الرئيس عن سيناء قرابة الساعة إلا ربع.

وكشف "الخرافين"، خلال حواره ببرنامج "شهادة للتاريخ" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، أن التكفريين عندما شاهدوه في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، توجهوا إلى بيته في سيناء وهو مكون من 3 طوابق، ونسفوه بالمتفجرات.

وأضاف أن زوجته تشاجرت معهم، وكان مع أحدهم "كرباج" وضربها، معقبا: "زوجتي سريعة الغضب، قلعت الشبشب وضربته على وجهه"، مؤكدًا أن زوجته خلعت الغطاء من على وجه التكفيري الذي تعدى عليها، وعرفته، وقالت له: "عرفتك وهخليهم يدبحوك ويدبحوا أهلك كلهم".