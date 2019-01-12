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بالصور.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس

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قطيع جاموس
قطيع جاموس

متابعات- أمينة عبد العال

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 تمكنت مصورة جريئة من تصوير معركة شرسة بين عدد من الأسود وقطيع من الجواميس.

وتظهر الصور الأسد وهو يفر من المعركة التي وقعت في حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا ووصفت بأنها ملحمية.

وأظهرت الصور أن الأسود اقتربت أولًا من الجاموس حتى انقض عليهم القطيع البري الضخم، فيما يظهر كذلك أنثى أسد وهي تفر هربًا بينما يلاحقها الجاموس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تتردد المصورة الجريئة ستيفيني بوتا (27 عامًا) من الاقتراب وتصوير ذلك الصراع الدموي.

وعن شعورها أثناء تصوير ذلك الصراع المخيف، قالت "بوتا": "كان هناك فورة من الأدرينالين، وكنت متحمسة للغاية ولم أصدق ما كان يحدث، ولكن على الرغم من ذلك الموقف المرعب، إلا أنني لم أتردد لحظة في تسجيله بعدستي".

وعلى الرغم من أن بعض الصور توحي بانتصار الجاموس على الأسود المفترسة وانتهاء المعركة أخيرًا، إلا أن ذلك الانتصار لم يدم طويلًا، حيث تمكنت الأسود من السيطرة على عجلين بعد عودتها في لحظة غدر، مما فاقم الصراع.

كما توثق الصور، معركة بين عجل وأسد يستخدم مخالبه لتثبيت فريسته ويغرس أسنانه الفتاكة في عنقها، وفي حين حاول العجل أن يدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، إلا أنه تم القضاء عليه في نهاية المطاف.

ويظهر بالصور، اجتماع أسود حول أحد العجول الضحايا وتلتهمه والدم يغرق وجوهها.


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شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس شاهد.. معركة حامية بين أسود وقطيع جاموس


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