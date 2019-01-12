بالفيديو.. التعليم تنشر دليل امتحان الصف الأول الثانوى

12 يناير 2019 - 10:14 ص

عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو للإعلان عن دليل مبسط على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" لأسلوب امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي تبدأ غدًا الأحد 13 /1 /2019.

ويشار إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لن يتم احتسابها في المجموع الكلي للثانوية عامة ، وأكدت الوزارة أن من حق الطلاب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي، إذ أن الامتحان يقيس مستوى فهم الطالب وقدرته على البحث عن المعلومة وليس حفظها عن ظهر قلب.

وتفاعل أحد أولياء الأمور فى تعليق وقال: "تخيل لما 3 مدارس محتاجين 5 مدرسين تربية رياضية وأنا حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية وساكن جنبهم ومش شغال والعجز موجود عادي جدًا ولا أي استجابة والطلبة شايفني نموذج قدامهم للي اتعلم واتخرج وقعد من غير شغل هيتعلموا ليه".

وأضاف: "شكوت أن ابنى امتحانه 6 ابتدائى الأحد المقبل والى اليوم لم يستلم رقم جلوسه وأن إدارة المدرسة سلمت أرقام الجلوس إلى معلمة اللغة العربية التى اشترطت أن يحضر التلاميذ إلى سنتر تعليمى لاستلام أرقام الجلوس وأولياء الأمور يسددوا شهر المراجعة بشهرين، فوجئت برد إدارة أوسيم التعليمية على موقع الإدارة بأن يحضر ابنى الامتحان دون حاجة لرقم الجلوس ويذهب للجنته وأن ولى الأمر يدفع ما عليه فقط للمعلمة، واليكم الحوار بينى وبين مسئول الإدارة فى صورة".



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