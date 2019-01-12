  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

بالفيديو.. التعليم تنشر دليل امتحان الصف الأول الثانوى

آخر الأخبار

طلاب خلال امتحان
طلاب خلال امتحان

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"التعليم" تنفي توزيع "التابلت" على تلاميذ الصف الأول الابتدائي

#

«شوقي» يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الأول الثانوى

#

بعد اعتماده رسميًا.. ننشر جدول امتحانات «أولى ثانوي»

#

"التعليم" تنفى صحة جدول امتحان الصف الأول الثانوى المتداول

السعودية

كندا

فتاة

لجوء

هاربة

عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو للإعلان عن  دليل مبسط  على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" لأسلوب امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي تبدأ غدًا الأحد 13 /1 /2019.

ويشار إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لن يتم احتسابها في المجموع الكلي للثانوية عامة ، وأكدت الوزارة أن من حق الطلاب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي، إذ أن الامتحان يقيس مستوى فهم الطالب وقدرته على البحث عن المعلومة وليس حفظها عن ظهر قلب.

وتفاعل أحد أولياء الأمور فى تعليق وقال: "تخيل لما 3 مدارس محتاجين 5 مدرسين تربية رياضية وأنا حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية وساكن جنبهم ومش شغال والعجز موجود عادي جدًا ولا أي استجابة والطلبة شايفني نموذج قدامهم للي اتعلم واتخرج وقعد من غير شغل هيتعلموا  ليه".

وأضاف: "شكوت أن ابنى امتحانه 6 ابتدائى الأحد المقبل والى اليوم لم يستلم رقم جلوسه وأن إدارة المدرسة سلمت أرقام الجلوس إلى معلمة اللغة العربية التى اشترطت أن يحضر التلاميذ إلى سنتر تعليمى لاستلام أرقام الجلوس وأولياء الأمور يسددوا شهر المراجعة بشهرين، فوجئت برد إدارة أوسيم التعليمية على موقع الإدارة بأن يحضر ابنى الامتحان دون حاجة لرقم الجلوس ويذهب للجنته وأن ولى الأمر يدفع ما عليه فقط للمعلمة، واليكم الحوار بينى وبين مسئول الإدارة فى صورة".


شاهد الفيديو



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان