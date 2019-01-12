أول تعليق من أستاذ "إعلام سوهاج" حول سؤال "فستان رانيا يوسف"

12 يناير 2019 - 10:08 ص

عقب الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي، ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، علي وضعه سؤال حول واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في إطار امتحان مادة "الإعلام المتخصص" الفرقة الثالثة صحافة التى يقوم بتدريسها.

وقال حارص، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "إن امتحانات الجامعة تكشف ما المحتوى الذي درسه الأستاذ، وبأي طريقة قام بالتدريس، وكيف قيم طلابه الذين تلقوا هذا المحتوي بأساليب تقييم تتفق مع الجودة.

وأضاف أنه أراد يربط بين المحتوى الذي ندرسه بالوقائع والأحداث الجارية، مشددًا على أنه كان متعمدًا الحديث عن فستان رانيا يوسف لعدة أسباب تتمثل في أن الحدث كان طارح نفسه، وأخذه كتطبيق على الإعلام الفني، وهو الأكثر ضمانًا أن يكون لدى الطلاب خلفية عنه.

وتابع بأن هذه النوعية من الأسئلة هى التى تضمن تشكيل مهارات الإعلامي فى الفهم والتفكير والتطبيق والممارسة داخل لجنة الامتحان، وليس مهارة الحفظ والتذكر فقط".