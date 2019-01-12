سياسي يحذر من قنوات "بير" السلم وإعلاناتها التي تدمر المصريين

12 يناير 2019 - 10:05 ص

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين أنه منذ 7 سنوات هلت علينا قنوات "بير" السلم والتي تستخدم حيله تقارب ترددات القمر الصناعي نور سات وتقارب هذا الترددات مع النايل سات فيكون التقاطها على النايل سات بسهولة فتدخل كل بيت مصري والمدهش أن كثيرا من المواطنين لا يعلمون بحقيقة هذه القنوات ويظنون أنها قانونية وخصوصا أهالينا البسطاء.

وأضاف عمارة بأن المشكلة ليست في أنها في كل بيت مصري فحسب وإنما للمحتوى التي تعرضه الكثير من هذه القنوات به إسفاف وهدم للأخلاق وجرائم تسويقية وإعلانية وجرائم جنائية تصل إلى حد النصب على المواطنين سواء في المنتجات العقارية أو المنتجات الطبية المغشوشة أو المضرة وغير الخاضعة للرقابة أو عبر نشر الدجل والشعوذة بكلام ما أنزل الله به من سلطان وحجم الإعلانات المملة التي تباع بالكيلو والتي تضر بالشركات الملتزمة داخل مصر كل هذا بخلاف سرقة المحتويات التي تقدمها هذه القنوات فالغالبية يسرق المحتوى ويعتدي على حق المؤلف وهذه جريمة أخرى.

وأضاف كما نلاحظ أن معظم هذه القنوات تبث الإباحية ومنتجاتها بكل سهولة لأنها غير خاضعة للرقابة وتسأل عمارة بأن الوقود للإعلام الهادف للربح هو الإعلان فأطراف عميلة الإعلان سواء المعلن أو الوكالة الوسيطة أو ممثل تلك القنوات جميعهم داخل جمهورية مصر العربية "فلماذا لا يسن قانون حاسم للقضاء على هذا التسرطن الذي يتعلق بالأمن القومي المصري، وأن تتولى الهيئة الوطنية للإعلام والجهات المنوطة البدء في التحقيق في هذه المافيا الإعلامية التي تتزايد يومًا بعد يوم وقد تُستخدم يومًا إلى الإضرار بالوطن بطريقة أكبر لأنها لا ضابط ولا رابط بها.

اختتم عمارة بأنه من المؤكد أن هناك معلنين لا يعلمون عن جهالة حقيقة هذه القنوات المدمرة للاقتصاد والمجتمع ولكن الحذر كل الحذر فتلك القنوات بدون ضوابط ورقابة قد تدمر مجتمعاً لأنها حلقات متصلة بعدة صناعات فآن أوان هذا الملف ويجب أن يتم حسمه عن قريب.