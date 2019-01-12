ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

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التشكيل والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح"

يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برايتون علي ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحاول ليفربول في لقاء اليوم استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في "البريميرليج" أمام مانشستر سيتي، والهزيمة الثانية أمام وولفرهالميتون في كأس الاتحاد الأوروبي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط أزمة دفاعية يعاني منها الفريق نتيجة إصابة 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع هم جو جوميز، وجويل ماتيب بالإضافة إلى ديان لوفرين.

ويدرس يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الدفع باللاعب البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بجانب فيرجيل فان ديك لتعويض غياب الكرواتي ديان لوفرين، كما يدرس المدرب الألماني الدفع بالجناح السويسري شيردان شاكيري بجانب ساديو ماني وفيرمينو على أن يتواجد محمد صلاح في مركز "رأس الحربة"، حيث يعتزم كلوب تطبيق خطة "4 – 2 – 3 – 1" خلال المباراة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول في مباراة اليوم ستضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، وفي الدفاع روبرتسون – فان دايك – فابينيو – أرنولد، وفي الوسط: جوردان هندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – شاكيري، وفي الهجوم محمد صلاح.

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