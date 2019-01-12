جمعة: الوطنية والمواطنة بدع عند الخوارج والنابتة

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متابعات حنان حمدتو

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أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، أنه يوجد نموذجين، أولهما نموذج الكراهية وهم النابتة والخوارج، وثانيهما نموذج المحبة وهو المسلم السوي.

وأضاف جمعة  خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في نموذج الكراهية المواطنة والوطنية بدع محدثة، وليس هناك انتماء للوطن، وإنما الانتماء يكون للأمة الإسلامية، ويكون للدين، ويكون للخلافة، والانتماء إلى الوطن متعارض مع الانتماء إلى الدين، وفكرة الدولة هي فكرة غربية مبتدعة، وهي قائمة على مفاهيم علمانية تضاد الدين وتصارعه، وغرضها صرف الناس عن الخلافة الإسلامية والانتماء الواسع والشامل للأمة.

وأشار إلى أن ما الوطن بالنسبة لنموذج المحبة فهو جزء من الأمة، والولاء له مقدم، حيث إن المصالح تتجمع وتتلاقى ولا تتعارض بين الوطن والأمة، وحب الوطن والانتماء إليه جزء من دين الإسلام ومأمور به في تعاليمه، منوهًا بأن الوطنية فكرة مترسخة في وجدان الإنسان وفطرته، والدولة وإن كانت مفهومًا عصريًا ولكنه يمكن الاستفادة منه كأداة لحفظ قيام الشرعية وتطبيقها وفعاليتها، وكأداة للمحافظة على الهوية والوجود الإسلامي من الذوبان والفقدان.

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